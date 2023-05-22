Кінець переможної серії у відеоогляді матчу Наполі – Інтер – 3:1
06:00 - Читать на русском
Наполі приймав Інтер у 36-му турі Серії А. Дивіться відеоогляд матчу на "Футбол 24".
90+5’ Джанлука Гаетано
Ромелу Лукаку 82’
82’ Ромелу Лукаку
90+5’ Джанлука Гаетано
Здавалося, що наприкінці сезону, коли неаполітанці вже достроково оформили чемпіонство, їм буде бракувати мотивації в матчах навіть проти топових суперників. Однак Наполі продемонстрував, що це не так. Зустріч проти Інтера принесла чергові три бали, зламавши переможну серію "нерадзуррі", яка тривала п'ять матчів.
Наполі здобув історичну перемогу, у шаленій кінцівці перестрілявши Інтер – міланці понад тайм провели в меншості
Інтер перемістився на четверту сходинку, пропустивши вперед Лаціо, який свій матч виграв.
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