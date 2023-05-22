Здавалося, що наприкінці сезону, коли неаполітанці вже достроково оформили чемпіонство, їм буде бракувати мотивації в матчах навіть проти топових суперників. Однак Наполі продемонстрував, що це не так. Зустріч проти Інтера принесла чергові три бали, зламавши переможну серію "нерадзуррі", яка тривала п'ять матчів.

Наполі здобув історичну перемогу, у шаленій кінцівці перестрілявши Інтер – міланці понад тайм провели в меншості

Інтер перемістився на четверту сходинку, пропустивши вперед Лаціо, який свій матч виграв.