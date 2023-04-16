Один з провідних гравців мадридців Тоні Кроос ухвалив важливе рішення щодо продовження своєї кар'єри.

Рік тому німецький півзахисник відмовив Мадриду, коли той запропонував пролонгувати контракт. Тоні хотів зрозуміти, чи витримає його тіло стабільні навантаження.

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Промайнув рік. Кроос чітко визначився, що хоче і надалі виступати за Реал. Тож незабаром сторони підпишуть нову угоду, яка буде чинна до 30 червня 2024 року, стверджує Marca. Це було як бажання гравця, так і керівництва клубу.

Задоволений таким рішенням і Карло Анчелотті, який має хороші відносини з 33-річним гравцем збірної Німеччини та покладається на нього.

Нагадаємо, Тоні перебрався у столицю Іспанії з Баварії у 2014-му за 25 мільйонів євро. Відтоді награв аж 405 поєдинків та виграв 19 трофеїв, 4 з яких – тріумфи у Лізі чемпіонів.

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