Італія впевнено здолала Угорщину і вийшла до фіналу чотирьох Ліги націй. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

У першому таймі знову забив Распадорі, який приносив перемогу над англійцями. Угорці "наварили" біля власного карного майданчика, і нападнику Наполі залишалося чітко відправити м'яч у напівпорожні ворота.

Італія переграла Угорщину та вийшла у плей-офф Ліги націй – тріумфальні польоти Доннарумми

У дебюті другої половини сталася ключова 2-хвилинка. На 50-й Доннарумма розкішним потрійним сейвом не дав господарям зрівняти рахунок, а на 52-й Дімарко зняв усі питання. 0:2 – Угорщина завершила свій казковий похід на другому місці "групи смерті", натомість Італія буде виступати у плей-офф Ліги націй.