Перед матчем з Атлетіко у склад "блаугранас" повернулося кілька важливих гравців. Це додало впевненості команді Хаві. Підопічні Сімеоне підійшли до гри в неймовірній формі. "Матрацники" не програвали 12 матчів поспіль. В першому таймі господарі володіли м'ячем, але створити щось небезпечне біля воріт Облака вдалося тільки наприкінці тайму. Торрес влучно пробив і вивів Барселону вперед.

Барселона здолала Атлетіко, зламавши шикарну серію Сімеоне – Лєвандовскі продовжує "мовчати"

Після перерви гра була більш відкритою і це дозволило командам проводити гостріші атаки. В середині другого тайму тренери провели ряд замін, але це ніяк не вплинуло на рахунок. Кінцівка матчу запам'яталась шквалом жовтих карток, які отримали гравці Атлетіко. Всього арбітр зустрічі показав сім "гірчичників" підопічним Сімеоне за 15 хвилин.

Барселона продовжує випереджати Реал на 11 очок. "Блаугранас" мчаться до перемоги в Ла Лізі. Атлетіко посідає третю сходинку, відстаючи від "вершкових" на п'ять пунктів.