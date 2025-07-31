Манчестер Сіті на своєму офіційному сайті оголосив про прощання зі своїм багаторічним директором з футболу Чікі Бегірістайном. Його замінить Уго Віана. Це прощання було давно запланованим – іспанець має намір відпочити від футболу. Пеп Гвардіола і рада директорів клубу також були в курсі про наміри Бегірістайна, так що це не стало для них несподіванкою.

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Чікі приєднався до Манчестер Сіті в 2012 році і зіграв важливу роль в багатому на трофеї періоді для клубу – за час його роботи "містяни" виграли 21 трофей, включаючи 7 титулів АПЛ і Лігу чемпіонів. Саме він привів в Сіті Пепа Гвардіолу.

City Studios також випустить повнометражний фільм "Прощання з Чікі", що розповідає про блискучого гравця, який згодом став одним з найвидатніших футбольних директорів в історії футболу.

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