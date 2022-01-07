Ювентус розписав нічию з Наполі в рамках 20-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Неаполітанці прибули в Турин на фоні величезних кадрових проблем, але саме вони відкрили рахунок. Дріс Мертенс забив 200-й м'яч у історії протистояння цих команд. По перерві, як виявилося, Федеріко К'єза встановив остаточний рахунок. Ювентус набрав 35 очок і залишився на під зоною Ліги чемпіонів. Наполі з 40 балами зберіг за собою третє місце, але відставання від лідерів Серії А зростає.

Ювентус і Наполі розписали нічию

Відтак, обігравалася серія, яка тривала понад 10 років. Ювентус та Наполі вкрай рідко грають унічию, до звітного матчу команди не змогли з'ясувати переможця на полі "б'янконері" ще у травні 2011-го.