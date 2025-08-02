– Чи спілкувався ти з Лупашком та Русолом перед своїм переходом?

– Так, розмовляв і з Лупашком, і з Русолом. Я їм дуже вдячний, бо вони мене підтримували в той момент. У мене відчувався внутрішній дисонанс. Здавалося, що негарно вчиняю з Карпатами: пішов раптово, коли на мене розраховували. Владислав Вікторович мене заспокоїв. Сказав, що не потрібно хвилюватися, що я маю скористатися цим шансом і що він буде дуже радий, якщо я потраплю в Іспанію.

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– Він підтримав тебе?

– Ми з ним спілкувалися майже щодня протягом тих п'яти днів, коли тривали перемовини з іспанцями. Я дуже вдячний йому за цю підтримку. Бо на душі справді, як коти шкребли, але дуже хотів спробувати пограти в Європі, це великий шанс. Але з іншого боку я – основний воротар, довго до цього йшов, відчував себе щасливим в Карпатах. Сам здивувався, що у підсумку наважився на цей крок. Але дуже ціную ту підтримку, яку отримав у Львові.

– Не хотів ще сезон пограти в Карпатах? Тільки закріпився в основі.

– Я гадав, що почну сезон у Карпатах. Мені там було дуже добре – до появи іспанського варіанту навіть не думав покидати команду, але пограти у топ-5 чемпіонатах – це те, чого я завжди хотів.

– Раніше ти казав, що тобою цікавились декілька іспанських команд. Крім Вільяреала розглядав інші варіанти?

– Інших конкретних пропозицій не надходило. Тому обирав між тим, щоб залишитися у Карпатах або перейти у Вільяреал.

– Що стало визначальним у рішення поїхати в Іспанію?

– Такі пропозиції трапляються раз за кар'єру – або не трапляються взагалі, дуже приємно, що такий відомий у Європі клуб зацікавився мною.

– Радився з Луніним з Реала або Крапивцовим з Жирони, які мають досвід гри в Іспанії?

– Ні, з ними не радився, виключно зі своїми близькими.

– Кажуть, суттєву роль у твоєму переході в Вільяреал відіграв українець, який працює в Іспанії?

– Іван Іщенко – тепер мій агент, він допоміг з переходом у Вільяреал. Все, що стосувалося частини перемовин в Іспанії, він взяв на себе. Їздив на зустрічі, домовлявся з Вільяреалом про умови й так далі. Мій тато розв'язував питання з Карпатами в Україні. Вони спрацювали у такому симбіозі та допомогли мені з переходом.

– Ти вчив іспанську ще задовго до переходу. Щось відчував?

– Я дійсно вчив іспанську задовго до переходу, але траплялися періоди, коли робив паузи, бо з'являлися інші справи. І не можу сказати, що щось передчував. Просто розумів, що англійську я вже знаю, маю практику, а чому б не приділити хоча б годину на день іспанській? Іспанська – друга за популярністю мова у світі, тож вирішив почати її вивчати, – цитує Кінарейкіна Український футбол.

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