– Як, на вашу думку, Яків адаптується до нового середовища? Він швидко звикає до змін чи має сталі звички, які бере зі собою?

– Він досить швидко адаптується до всього нового. Не можу сказати, що має якісь незвичні або незмінні звички. Єдине, що його трохи здивувало – це те, що в Іспанії майже все зачинено у неділю. Можливо, ще трохи складно з ідеальною комунікацією іспанською, але загалом – нічого критичного.

– Як у нього з іноземними мовами? Чи були вже кумедні ситуації з іспанською?

– Він дуже розумний, знає кілька мов. Зараз доводить іспанську до ідеального рівня – у такому середовищі це буде легко й швидко. Кумедних історій поки що не чула.

– Що він розповідає вам про Іспанію: побут, команду, тренування, людей? Що, на вашу думку, стане найбільшим викликом у першому сезоні? А що – найбільшим бонусом?

– Перше, що він сказав – що без мене в побуті дуже важко. А от від команди, тренувань, атмосфери він у захваті, зараз ще "вливається". Найбільшим викликом буде адаптація до нового темпу, нових людей, вимог. Рівень в Іспанії зовсім інший, ніж в Україні – він це одразу помітив. Але я впевнена, що Яків усе здолає, і я йому в цьому допоможу. А найбільший бонус – це новий статус, більше впевненості в собі й великий крок уперед у кар’єрі, – цитує дівчину Кінарейкіна YeSport.

Нагадаємо, Яків Кінарейкін влітку цього року перейшов до Вільяреала з Карпат.

