Екс-гравець Карпат Яків Кінарейкін провів дебютний матч за другу команду Вільяреала. 21-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на товариський поєдинок проти дубля Кастельйона і допоміг своїй команді здобути розгромну перемогу – 5:0.

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Матч проходив на домашній тренувальній арені Вільяреала і став першою грою передсезонної підготовки для обох команд. Кінарейкін надійно відіграв весь матч, хоча Кастельйон мав кілька небезпечних моментів біля його воріт.

Цікаво, що іспанський ресурс Elperiodicomediterraneo, який повідомив про дебют Кінарейкіна, чомусь назвав його в протоколі матчу "українець Yarik".

Нагадаємо, що Яків Кінарейкін підписав контракт із Вільяреалом терміном на 5 років. За свій минулий клуб, Карпати, у минулому сезоні зіграв у 13 матчах, в яких пропустив 12 голів, а в 5 іграх втримав ворота на замку.

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