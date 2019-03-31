Кін: Я не Роналду і не Мессі, але одного разу я сподіваюся досягнути їх рівня

Нападник Ювентуса Мойзе Кін поділився враженнями від поєдинку проти Емполі.

"Я дуже щасливий черговому досягненню. Як я вже говорив, я завжди готовий побити ще кілька рекордів. Наполеглива робота – єдине, що може допомогти мені довести, на що я здатний в кожному турі чемпіонату.

Ювентус планує продовжити контракт із Кіном

Звичайно, я не Кріштіану Роналду або Мессі. Я сподіваюся одного разу досягнути їх рівня, якщо я буду працювати досить старанно", – цитує Кіна Football-Italia.

До слова, Кін став наймолодшим після Балотеллі гравцем, якому вдалось забити 8 голів у чемпіонаті Італії. До того ж, Кін став наймолодшим автором гола у збірній Італії за більш ніж 60 років.