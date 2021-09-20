Збірні України та Італії зустрічались в рамках відбору на Дефлімпійські ігри-2021 (для людей з вадами слуху), де "синьо-жовті" здобули розгромну перемогу (3:0).

Собака "відзначився" голом зі штрафного у матчі – курйозне відео з Чилі

Наприкінці першого тайму на поле вибігли дві собаки, яких безуспішно пробував упіймати стюард. Після перерви на газоні з'явився ще один "гість" – кінь. Зі скакуном стюардам було важче, але він все таки покинув арену через головний вхід.

Варто відзначити, матч відбувався у Нижніх Млинах полтавської області.

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