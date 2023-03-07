Кін отримав серйозне покарання за вилучення через 40 секунд після виходу на заміну
7 березня 22:51 - Читать на русском
Мойзе Кін заробив двоматчеву дискваліфікацію і пропустить матчі з Сампдорією та Інтером.
Мойзе Кін 90’
90’ Мойзе Кін
Нападник Ювентуса Мойзе Кін заробив двоматчеву дискваліфікацію, інформує Gazzetta dello Sport. Він пропустить матчі з Сампдорією та Інтером.
Вилучення за 40 секунд у відеоогляді поєдинку Рома – Ювентус – 1:0
Також форвард Ювентуса оштрафований на 10 тисяч євро.
У матчі 25-го туру Серії А з Ромою Кін вийшов на заміну, і через 40 хвилин заробив пряму червону картку за агресивну поведінку проти захисника Джанлуки Манчіні.
Ювентус поступився Ромі з рахунком 0:1.
Рома обіграла Ювентус на Стадіо Олімпіко – перемогу приніс гарматний удар Манчіні, вилучення за 40 секунд
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