Мойзе Кін заробив двоматчеву дискваліфікацію і пропустить матчі з Сампдорією та Інтером.

Нападник Ювентуса Мойзе Кін заробив двоматчеву дискваліфікацію, інформує Gazzetta dello Sport. Він пропустить матчі з Сампдорією та Інтером.

Вилучення за 40 секунд у відеоогляді поєдинку Рома – Ювентус – 1:0

Також форвард Ювентуса оштрафований на 10 тисяч євро.

У матчі 25-го туру Серії А з Ромою Кін вийшов на заміну, і через 40 хвилин заробив пряму червону картку за агресивну поведінку проти захисника Джанлуки Манчіні.

Ювентус поступився Ромі з рахунком 0:1.

Рома обіграла Ювентус на Стадіо Олімпіко – перемогу приніс гарматний удар Манчіні, вилучення за 40 секунд