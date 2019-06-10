Кін: Намагаюся спостерігати за всім, що робить Роналду

Нападник Ювентуса Мойзе Кін розповів про досвід гри і тренувань разом з португальцем Кріштіану Роналду.

"Я впевнений, що наразі Ювентус – це найкращий для мене варіант. Я тут народився і майже все життя ношу чорно-білу футболку.

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Звичайно, я не знаю, що буде в майбутньому, але точно можу сказати одне: я завжди буду віддавати на полі всі сили. Головні амбіції клубу відомі – це перемога в Лізі чемпіонів. В Ювентусі мене завжди вчили боротися до самого кінця, які б цілі перед тобою ні стояли.

Роналду? Під час тренувань я намагаюся спостерігати за всім, що він робить. Тренування з такими великими чемпіонами мають низку переваг, які не можна недооцінювати.

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Я не з тих, хто просить поради, я просто спостерігаю, роблю висновки, а потім намагаюся застосувати знання під час гри", – цитує Кіна Sky Sport.