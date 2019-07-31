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Кін категорично відмовився від переходу в Арсенал – відома причина

09:52 539 Читать на русском
Кін категорично відмовився від переходу в Арсенал – відома причина
Мойзе Кін / фото із соцмереж

Форвард Ювентуса Мойзе Кін відхилив пропозицію про перехід в лондонський Арсенала.

"Каноніри" зверталися до Ювентуса та агента гравця Міно Райоли щодо можливого трансферу, але 19-річний футболіст відповів відмовою, повідомляє Daily Mail. Мойзе не захотів переходити в Арсенал, тому що головний тренер лондонського клубу Унаї Емері не гарантував йому місце в стартовому складі.

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Наразі молодий нападник близький до переходу в Евертон за 40 млн євро з урахуванням бонусів. "Іриски" також готові платити Кіну 3 млн на рік.

Мойзе Кін є вихованцем Ювентуса. У минулому сезоні він взяв участь в 13 матчах Серії А, в яких став автором 6 забитих м'ячів. Також на його рахунку три матчі в Лізі чемпіонів.

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Арсенал Арсенал Евертон Евертон Ювентус Ювентус Англія Унаї Емері Унаї Емері Мойзе Кін Мойзе Кін
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