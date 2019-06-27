toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО КОПА АМЕРІКА-2019

Кін хоче грати в Інтері, – несподівана заява батька форварда Ювентуса

17:24 28 Читать на русском
Кін хоче грати в Інтері, – несподівана заява батька форварда Ювентуса
Мойзе Кін / Фото Reuters

Батько нападника Ювентуса Мойзе Кіна поділився вражаючими заявами щодо майбутнього свого сина.

"Все почалося, коли ми гуляли по ринку, і я сказав йому вибрати футболку. Він ні секунди не сумнівався і відразу вибрав футболку Обафемі Мартінса з Інтера.

Кін: Намагаюся спостерігати за всім, що робить Роналду

Інтер – його дім: він вибрав його в дитинстві, тому, звичайно, хотів би перейти туди. Але все залежить від пропозицій, які будуть йому робити. Якщо Інтер запропонує більше, ніж Мойзе заробляє зараз, я вважаю, що він перейде в міланський клуб", – цитує батька гравця Passioneinter.

В минулому сезоні Серії А 19-річний Кін провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

Роналду не зробив Ювентус сильнішим, диво Аталанти, а римські та міланські клуби провалилися – підсумки Серії А-2018/19

blog_ava
Морозюк підписав повноцінний контракт з Різеспором
14:59
2933
Теги
Трансфери Інтер Інтер Ювентус Ювентус Італія Мойзе Кін Мойзе Кін Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Італії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона офіційно підписала Нето
    Іспанія — 12:332939 Барселона офіційно підписала Нето
9
год
:
57
хв
Бразилія
03:30
Парагвай
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук