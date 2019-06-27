Кін хоче грати в Інтері, – несподівана заява батька форварда Ювентуса

Батько нападника Ювентуса Мойзе Кіна поділився вражаючими заявами щодо майбутнього свого сина.

"Все почалося, коли ми гуляли по ринку, і я сказав йому вибрати футболку. Він ні секунди не сумнівався і відразу вибрав футболку Обафемі Мартінса з Інтера.

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Інтер – його дім: він вибрав його в дитинстві, тому, звичайно, хотів би перейти туди. Але все залежить від пропозицій, які будуть йому робити. Якщо Інтер запропонує більше, ніж Мойзе заробляє зараз, я вважаю, що він перейде в міланський клуб", – цитує батька гравця Passioneinter.

В минулому сезоні Серії А 19-річний Кін провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та асистом.

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