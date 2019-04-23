Кін близький до нового контракту з Ювентусом – зарплата юніора вражає

Переговори між туринським Ювентусом і нападником Мойзе Кіном щодо нової угоди вийшли на фінішну пряму.

19-річний форвард і боси "Старої синьйори" фактично дійшли згоди щодо умов нового контракту. Про це повідомляє Tuttosport.

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Кін незабаром підпише нову 5-річну угоду з Ювентусом, а його зарплата зросте до 2 млн євро на рік. Зараз юний талант щорічно отримує 550 тисяч у євровалюті. Одіозний агент нападника Міно Райола невдовзі має зустрітися зі спортивним директором "б'янконері" Фабіо Паратічі, щоб узгодити остаточні умови.

Мойзе Кін добре себе проявив у другій половині сезону 2018/19. Наразі в його активі 9 поєдинків у Серії А, в яких він забив 6 м'ячів.

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