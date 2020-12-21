Захисник ПСЖ Преснель Кімпембе отримав ушкодження в матчі 16-го туру чемпіонату Франції проти Лілля (0:0).

Наприкінці звітної гри ПСЖ ледь не отримав гол у власні ворота. Лілль вибіг у контратаку 4 в 1, але Бурак Їлмаз затягнув із пасом, а Кімпембе ціною травми у відчайдушному підкаті зумів дістати м'яч.

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За інформацією французької преси, футболіст отримав пошкодження правого стегна. Йому довелося негайно покинути поле, а на реабілітацію знадобиться близько трьох тижнів.

Додамо, що у нинішньому сезоні 25-річний француз зіграв за ПСЖ 16 матчів у всіх турнірах, в яких не відзначався результативними діями.

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