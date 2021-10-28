Кімміх вирішив зачекати з вакцинацією та відмовився від щеплення. Ця інформація вийшла в пресу, після чого на хавбека вилилася тонна критики. Йозуа на вихідних озвучив свої аргументи в прямому етері та накликав на себе нову хвилю обурення.

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Критика суспільства серйозно вплинула на Кімміха. Він був здивований такою реакцією. Останнім часом його поведінка змінилася. Наступного дня після своїх заяв на телебаченні Йозуа пропустив командне тренування. Хавбек старається уникати камер і спілкування з фанами, повідомляє Bild.

У матчі проти Гладбаха він був сам не свій. Зазвичай Кімміх активно підганяє партнерів, кричить, підказує і диригує грою, а вчора він просто змирився з результатом і не проявляв ініціативи. Після провального матчу Йозуа не взяв слово перед командою, а мовчки покинув стадіон.

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