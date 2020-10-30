Баварія на виїзді мінімально здолала московський Локомотив (2:1), вирішальним голом відзначився захисник мюнхенців Йозуа Кімміх.

Важка перемога хлопців Фліка у відеоогляді матчу Локомотив – Баварія

25-річному німцю вдався красивий удар з-за меж штрафного майданчика, і саме цей гол УЄФА визнав найкрасивішим у другому турі Ліги чемпіонів. Серед претендентів також були Токмак Нгуен (Ференцварош), Маркус Тюрам (Борусія М) та Дуван Сапата (Аталанта).

Баварія на правах чинного переможця турніру лідирує у групі А з максимальною кількістю очок.

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