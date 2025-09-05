"Якщо подивитися, як ми розпочали матч… Уже на першій хвилині після кутового ми дозволили створити момент. Тут не треба говорити про систему чи тактику – це винятково питання ставлення. І це була наша проблема вже в останніх матчах.

Нагельсманн розніс збірну Німеччини після сенсаційної поразки від Словаччини

Йдеться про речі, у яких ми маємо підказувати та допомагати одне одному. Не думаю, що правильний підхід – це коли ми починаємо розривати команду зсередини. Ми всі знаємо, що це була дуже, дуже погана гра кожного окремо. За три дні у нас буде шанс усе виправити. Ми багато говорили про чемпіонат світу і трофей. Але спершу потрібно пройти кваліфікацію. Якщо ми будемо виступати так, як сьогодні, то кваліфікації у нас точно не буде", – цитує Кімміха Kicker.

Нагадаємо, що збірна Німеччини сенсаційно поступилася Словаччині 0:2 у Братиславі у першому матчі кваліфікації чемпіонату світу-2026.

