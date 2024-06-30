Напередодні в 1/8 фіналу домашнього чемпіонату Європи німці обіграли Данію й чекають на суперника у чвертьфіналі. Ним стане переможець пари Іспанія – Грузія.

Нагельсманн – про вихід збірної Німеччини до чвертьфіналу Євро-2024: "Перемогти нас буде важко"

"Сталося багато всього. Спочатку ми пішли вперед, правду кажучи, я не знаю, чи правильно не було зараховано гол Шлоттербека. Після цього данці теж мали шанси та повели у рахунку. Не знаю, хто саме був у офсайді, але зрозуміло, що ми з радістю це прийняли.

Ми забили відразу після цього, це правда, що гол надав нам впевненості. Ми розуміємо, що можемо обіграти будь-якого суперника, але й нас теж можна перемогти", – цитує Кімміха прес-служба УЄФА.

Німеччина вийшла до 1/4 фіналу Євро-2024 – Бундестім здолала Данію в матчі з драматичним VAR і вайбом Донбас Арени