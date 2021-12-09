Баварія змушена до Різдва обійтися без одного з лідерів команди.

Йозуа Кімміх вилікувався від коронавірусу, але все одно не зіграє до кінця року, повідомляє офіційний сайт Баварії.

"Я щасливий, що виходжу з карантину після коронавірусу. Почуваюся добре, але через незначне пошкодження легень не можу повноцінно тренуватися. Тому я продовжу відновлювальні процедури та з нетерпіння чекаю повернення на поле в січні", – цитує Кімміха прес-служба клубу.

Кімміх не грає за Баварію вже місяць. Спершу він потрапив на карантин через спалах коронавірусу в клубі, а потім і сам здав позитивний тест. Йозуа не вакцинувався, бо хотів зачекати ретельніших досліджень впливу вакцин.

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