Німець готовий зробити щеплення від сумнозвісної хвороби. Про це він особисто заявив в інтерв'ю ZDF.

Кімміх не допоможе Баварії до кінця року через наслідки коронавірусу

Кімміх шкодує, що не зробив цього раніше. "Я так довго не міг визначитися, адже мені було складно подолати свої страхи і сумніви", – резюмував футболіст.

Нагадаємо, у жовтні заява Йозуа про відмову від вакцинації сколихнула всю Німеччину. Пізніше 26-річний захисник підхопив коронавірус, у нього з'явились проблеми з легенями. Саме через це він повернеться на поле аж у 2022 році.

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