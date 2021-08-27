"Очевидно, що у нашій групі амбіції просто кишать. Барселона – команда з великою кількістю найкращих гравців. Ми з нетерпінням чекаємо на дві супергри.

Баварія розмістила суперників по групі Ліги чемпіонів за прикладом Формули 1 – Динамо опинилось у хвості пелотону

У Бенфіки команда сильна і гнучка в тактичному плані. З нею складно грати.

Київське Динамо – чемпіон України, і це теж виклик, який вимагатиме максимальної концентрації. Загалом, нашою метою має стати проходження цієї групи у статусі переможців", – цитує Кімміха офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, який стартує 14 вересня, Баварія зіграє з Динамо, Барселоною та Бенфікою.

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