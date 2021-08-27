Кімміх: Динамо – виклик, який вимагатиме максимальної концентрації
Захисник Баварії Йозуа Кімміх оцінив результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
"Очевидно, що у нашій групі амбіції просто кишать. Барселона – команда з великою кількістю найкращих гравців. Ми з нетерпінням чекаємо на дві супергри.
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У Бенфіки команда сильна і гнучка в тактичному плані. З нею складно грати.
Київське Динамо – чемпіон України, і це теж виклик, який вимагатиме максимальної концентрації. Загалом, нашою метою має стати проходження цієї групи у статусі переможців", – цитує Кімміха офіційний сайт Баварії.
Нагадаємо, у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, який стартує 14 вересня, Баварія зіграє з Динамо, Барселоною та Бенфікою.
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