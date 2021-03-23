Захисник Вулверхемптона Макс Кілман приїжджав в Україну, аби вирішити проблему щодо українського громадянства і отримав зелене світло у цьому питанні, повідомляє видання Sportаrena.

Кілман має обмаль шансів зіграти за збірну України – журналіст назвав нетипову причину

23-річний оборонець мав зустрітися з головним тренером збірної України Андрієм Шевченком і президентом УАФ Андрієм Павелком щодо перспектив виступів за "синьо-жовтих".

Нагадаємо, тренерський штаб всерйоз розглядав варіант включення Кілмана в заявку збірної на найближчі матчі відбору ЧС-2022. Наразі представник АПЛ – в режимі очікування: Україна звернулась у ФІФА щодо можливості виступів Макса за команду Шевченка через участь гравця у матчах за збірну Англії з футзалу.

Нагадаємо, 23-річний Кілман має українське коріння, а бажання грати за нашу збірну він виявив ще в листопаді 2020-го. Захисник є вихованцем академій Фулхема і Гіллінгема, а до табору Вулверхемптона приєднався у серпні 2018 року. У поточному сезоні Макс провів у футболці "вовків" 17 матчів та відзначився двома асистами.

"Шевченко привітав у роздягальні": Анатолій Трубін – про збірну України, невдачі Шахтаря і конкуренцію з Динамо