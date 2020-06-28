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Кілька тисяч фанатів привітали ФК Шахтар з чемпіонством на НСК Олімпійський

13:15 - Читать на русском
Кілька тисяч фанатів привітали ФК Шахтар з чемпіонством на НСК Олімпійський
Шахтар – чемпіон України 2019/20 / ФК Шахтар

Понад п'ять тисяч уболівальників завдяки титульному партнеру Шахтаря Parimatch взяли участь в церемонії нагородження команди золотими медалями чемпіонату України. Попри карантин, фанати потрапили на стадіон і підтримали клуб.

 

Під час матчу "гірників" із Зорею всі охочі змогли опинитися на Олімпійському за допомогою Zoom-трансляції. Завдяки сучасним технологіям клубу вдалося створити атмосферу присутності вболівальників на стадіоні та подарувати фанатам можливість відсвяткувати тріумф разом з командою.

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Футболісти, зі свого боку, також оцінили ентузіазм фанатів і після матчу підійшли до екранів, щоб подякувати їм за підтримку. Матч Шахтар – Зоря завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що раніше Шахтар достроково оформив своє 13 чемпіонство і випередив Динамо за кількістю виграних трофеїв в епоху незалежної України.

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футбольні фанати Шахтар - Зоря Шахтар Шахтар УПЛ
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