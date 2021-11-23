"Думаю, що у Динамо є справді хороші футболісти. Є кілька сильних виконавців попереду.

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Звісно, я не бос Баварії, щоб вирішувати, хто може грати за нас. Але майстерні футболісти у Динамо є. Кілька з них могли б виступати за Баварію", – заявив Сане в коментарі SportArena.

Нагадаємо, Баварія і Динамо – суперники в рамках групового етапу ЛЧ. Перший матч мюнхенці виграли з рахунком 5:0, а сьогодні о 19:45 команди ще раз зустрінуться в Києві.

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