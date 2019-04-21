Кичак: У академії Динамо Ярмоленко виділявся технікою і швидкістю

Екс-голкіпер Динамо Артем Кичак пригадав часи, коли Андрія Ярмоленко приїхав в академію киян.

"Наш 89-й рік академії – один з найсильніших випусків. Людей 12-13 грають в футбол. Коли приїхав в Динамо в 14 років, Зозуля був капітаном. Запальним, непоступливим. Таким і залишився.

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А з Ярмолою ми приїхали на перегляд в Динамо в один день. Поїхали на збори і заселилися в академію. Його взяли, а потім відправили додому – сказали, що маленький. Він поїхав.

Динамо-2 протистояло Десні, а він за них грав. Вимахав сильно, ті, хто його пам'ятав, не повірили, що це він. Він виділявся технікою і швидкістю", – передає слова Кичака Tribuna.

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