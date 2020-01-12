Кичак розповів, чому відхилив пропозицію від іноземного клубу і перейшов в Олімпік

Голкіпер Олімпіка Артем Кичак зізнався, що перед переходом в донецьку команду мав пропозицію з чемпіонату Угорщини.

"Мені подзвонив спортивний директор клубу Максим Коваленко, запитав, як у мене справи, чи готовий я повернутися в Олімпік. Клуб був зацікавлений в моїх послугах, тому я дав згоду.

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У мене був один варіант за кордоном. Хоча влітку була конкретика від декількох клубів, але в підсумку я так і не підписав контракт. Був інтерес в Угорщині, але мене не влаштувала ця пропозиція.

Вісенте Гомес сказав, що завжди відкритий до розмови, готовий у будь-який момент почути футболіста. Європейський підхід. Погравши в Угорщині, побачив цю різницю між нашими наставниками і європейськими. Мені до душі такий стиль роботи тренера. Власне, однією з головних причин, чому я вибрав Олімпік, є бажання попрацювати з Вісенте", – цитує Кичака zbirna.com.

Нагадаємо, що Кичак приєднався до Олімпіка на правах вільного агента. Контракт розрахований на 1,5 роки, а голкіпер виступатиме під 30-м номером. Додамо, що Кичак вже виступав за Олімпік у сезоні 2017/18, а останнім його клубом був угорський МТК.

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