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Кичак після Селіна покинув будапештський МТК

14 червня 23:42 101 Читать на русском
Кичак після Селіна покинув будапештський МТК
Артем Кичак / ФК МТК Будапешт

Український голкіпер Артем Кичак вирішив покинути угорський МТК.

"Моя історія в МТК Будапешт завершилася. Хочу сказати велике спасибі всім, хто виходив зі мною на поле і боровся за переможний результат.

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Велике спасибі всім, хто допомагав мені в Будапешті за межами стадіону. Велике спасибі уболівальникам за вашу підтримку. Бажаю Вам удачі", – написав Кичак на своїй сторінці Facebook.

Нагадаємо, Артем Кичак перейшов в МТК в червні 2018 року з донецького Олімпіка. Виступав також за київське Динамо і луцьку Волинь.

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Світ Трансфери Артем Кичак Артем Кичак Євген Селін Євген Селін МТК МТК Угорщина
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