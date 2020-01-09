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Кичак офіційно повернувся в Олімпік

16:41 13 Читать на русском
Кичак офіційно повернувся в Олімпік
Артем Кичак / фото ФК Олімпік

Колишній голкіпер Динамо Артем Кичак вдруге став гравцем донецького Олімпіка.

Кичак приєднався до Олімпіка на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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"Під час відпустки зі мною зв'язався спортивний директор Олімпіка Максим Коваленко і сказав, що Вісенте Гомес хотів би бачити мене в команді. Я дуже радий повернутися в команду. З багатьма в клубі я знайомий.

З нетерпінням чекаю зборів і відновлення чемпіонату. Буду викладатися на тренуваннях, щоб принести максимум користі команді. У Олімпіка великі амбіції і ми хочемо піднятись у таблиці якомога вище", – цитує Кичака прес-служба Олімпіка.

Зазначається, що угода розрахована на 1,5 роки, а голкіпер виступатиме під 30-м номером. Додамо, що Кичак вже виступав за Олімпік у сезоні 2017/18, а останнім його клубом був угорський МТК.

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Артем Кичак Артем Кичак Олімпік Олімпік Трансфери Трансфери чемпіонату України
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