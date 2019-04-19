Кичак: Навіть не думав, що не матиму шансу змінити Шовковського у воротах Динамо

Воротар угорського МТК Артем Кічак розповів про конкуренцію в київському Динамо з Олександром Шовковським.

"Чому 20 воротарів так і не змогли змінити Шовковського у воротах? Тому що це Саша Шовковський. Він такий один. Жодного разу за час, коли був в першій команді, не бачив, щоб він тренувався не зібрано. Крім цього, він майже завжди працював в тренажерному залі перед тренуванням. У нього була мотивація. Якби він не працював над собою, було б дуже важко – знизу ж підпирають.

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Коли зрозумів, що його неможливо буде посунути? Навіть не думав про те, що без шансів. Просто працював і чекав шанс, аби не гаяти час, перебуваючи у такій команді. Якщо не буде шансу, то що тоді? Закінчити кар'єру? Викинути рукавички з балкона? Для чого я взагалі в 7 років пішов в футбол – є ж Шовковський, так? Я ж знав, що є Шовковський. Ще й у Динамо взяли. На цьому життя не закінчується. Є й інші команди, де можна себе показати.

Чим відрізнявся Шовковський від інших? Якщо молодий пропустить на тренуванні або помилку зробить, потім ходить, нервує. Такого від нього ніколи не бачив. Шовковський зривався тільки тоді, коли людина реально не добігала. Він міг напхати. Коли йшло тренування, і він робив підказки, то завжди говорив: "Як ти тренуєшся, так ти будеш грати". На зборах читав його книжку – він там так само пише. Ще один аргумент, чому він так довго грав", – розповів Кичак в інтерв'ю Tribuna.

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