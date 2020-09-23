Розпочалася реєстрація учасників на перший у сезоні-2020/2021 турнір PES Autumn Cup, організований Українською асоціацією електронного футболу.

Подати заявку для участі в турнірі можна за посиланням, а процедура реєстрації триватиме до 30 вересня. Узяти участь у змаганнях зможуть громадяни України, яким уже виповнилося 16 років.

Турнір проходитиме на платформі PlayStation 4 з використанням симулятора Pro Evolution Soccer 2021 і складатиметься з трьох частин – двох онлайн-кваліфікацій та фінального раунду.

3-го та 4 жовтня пройдуть баталії двох онлайн-кваліфікацій. До фіналу потраплять вісім найсильніших кіберфутболістів, а самі матчі вирішальної стадії пройдуть 17-18 жовтня.

Нагадаємо, що вся кіберфутбольна кампанія-2020/2021 включатиме в себе чотири турніри з PES 2021 на платформі PlayStation 4. Змагання будуть розбиті по періодах і триватимуть з осені 2020-го по літо 2021 року.

Генеральним партнером Української асоціації електронного футболу є найбільша кіберфутбольна платформа в Україні ESportsBattle.