Стали відомі імена двох кіберфутболістів, які за підсумками фінальної частини відбірного турніру сформували національну збірну команду України в дисципліні Pro Evolution Soccer.

Цими гравцями стали Сергій Sergobibika Марченко та Ігор ighor_8 Любчак, які вже наступного року візьмуть участь у кваліфікаційному турнірі чемпіонату Європи і спробують вивести збірну України на UEFA eEURO 2021.

Баталії фінальної стадії відбору проходили у форматі Double Elimination best of 3 – до двох перемог.

Сергій Sergobibika Марченко став найсильнішим у вирішальних протистояннях серед найкращих учасників турніру, здолавши в півфіналі Максима Makson_AAA Андрасюка (2:0), а згодом у фіналі не залишивши шансів і Костянтину evolution_od Дем’яненку (2:1).

Битва за другу перепустку до збірної України виявилася куди запеклішою! Майстернішим серед учасників півфінальних серій нижньої сітки виявився Ігор ighor_8 Любчак, який переміг Максима Makson_AAA Андрасюка. І саме він зустрівся в заключному поєдинку з фіналістом Костянтином evolution_od Дем’яненком. На жаль, за рішенням головного судді турніру, у цій серії Костянтину Дем’яненку було зараховано технічну поразку. Деталі цього рішення будуть опубліковані пізніше.

Отже, до збірної України потрапили Сергій Sergobibika Марченко та Ігор ighor_8 Любчак, які й будуть представляти нашу країну на всіх міжнародних змаганнях у сезоні-2020/2021.

Переможці турніру отримали подарунок від генерального партнера Української асоціації електронного футболу, ESports Battle, – грошову винагороду в розмірі 60 тис. грн.

УАЕФ дякує учасникам відбору до збірної України й вітає усіх прихильників електронного футболу із прийдешніми новорічними та різдвяними святами!

Нагадаємо, що кіберфутбольний сезон-2020/2021 триватиме до літа 2021 року і включатиме в себе ще два турніри з PES. Приєднуйтеся до спільноти електронного футболу, грайте та вигравайте разом з УАЕФ та ESports Battle!