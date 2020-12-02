Про відставку Кейруша Колумбійська федерація футболу оголосила на офіційному сайті організації.

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Причиною звільнення 67-річного португальця став провал в осінній частині відбору до ЧС-2022. Колумбійці стартували з впевненої перемоги над Венесуелою (3:0), зіграли внічию з Чилі (2:2) та зазнали двох розгромних поразок – від Уругваю (0:3) та Еквадору (1:6). Головним претендентом на вакантну посаду є екс-коуч збірної Аргентини Хорхе Сампаолі, який нині працює з бразильським Атлетіко Мінейро.

До слова, Карлуш Кейруш має значний досвід роботи з національними командами (Португалія, ОАЕ, ПАР, Іран), в 2002-2003 рр. і 2004-2008 рр. був асистентом сера Алекса Фергюсона, а в сезоні 2003/04 невдало попрацював із мадридським Реалом.

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