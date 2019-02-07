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Кейруш офіційно призначений головним тренером збірної Колумбії

12:50 101 Читать на русском
Кейруш офіційно призначений головним тренером збірної Колумбії
Карлуш Кейруш / Фото tehrantimes

Карлуш Кейруш відтепер тренуватиме національну команду Колумбії.

65-річний Карлуш Кейруш став головним тренером збірної Колумбії, повідомляє офіційний сайт федерації футболу Колумбії.

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На цій посаді португальський фахівець замінив Хосе Нестора Пекермана.

Останнім місцем роботи Кейруша була збірна Ірану, яку він очолював з 2011 року.

Нагадаємо, Карлуш Кейруш відомий своєю роботою в мадридському Реалі та збірній Португалії. Також фахівець працював асистентом Алекса Фергюсона в Манчестер Юнайтед.

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