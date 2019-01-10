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Кейруш очолить збірну Колумбії

13:12 51 Читать на русском
Кейруш очолить збірну Колумбії
Карлуш Кейруш / Фото: соцмережі

Колумбійська збірна визначилася із заміною Хосе Нестора Пекермана.

Як відомо, португальський наставник збірної Ірану Карлуш Кейруш покине команду через брак підтримки у місцевій федерації.

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По завершені Кубка Азії 2019 Кейруш офіційно буде призначений новим головним тренером збірної Колумбії, стверджує Marca.

На цій посаді португалець змінить Хосе Пекермана, який досягнув найкращого результату в історії країни, вивівши команду в 1/4 фіналу ЧС-2014.

Раніше головним претендентом на посаду головного тренера колумбійців називався Луїс Феліпе Сколарі.

Теги
Світ Іран Іран Колумбія Колумбія Карлуш Кейруш Карлуш Кейруш
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