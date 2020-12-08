Фанати у твіттері закликали асоціацію арбітрів звернути увагу на небезпечну гру Харрі Кейна, який підставляється під суперника, заробляючи фол на собі.

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А от захисники досить небезпечно падають після таких стиків, ризикуючи отримати травму. Асоціація арбітрів, у свою чергу, надіслала запит керівництву АПЛ: "Це цікавий епізод, оскільки початківці можуть імітувати те, що побачать по телебаченню. Цей маневр є дуже небезпечним, на який необхідно звернути свою увагу".

До слова, Кейн провів 17 матчів у складі Тоттенхема у поточному сезоні, записавши до свого активу 14 голів та 12 асистів.

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