Форвард Баварії Харрі Кейн оформив хет-трик у матчі Бундесліги та встановив чергове досягнення.

Баварія впевнено здолала Аугсбург у 11-му турі Бундесліги, завершивши матч із рахунком 3:0. Центральною фігурою поєдинку став Харрі Кейн, який оформив хет-трик.

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Англієць досяг визначного показника – 50 голів у німецькому чемпіонаті, витративши на це лише 43 матчі, повідомляє Opta.

Таким чином, Кейн встановив новий рекорд Бундесліги, перевершивши Ерлінга Холанда, який забив свої перші 50 м’ячів за 50 ігор у складі Борусії Дортмунд.

До слова, Харрі приєднався до Баварії влітку 2023 року.