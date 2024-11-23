Кейн знову б'є гольові рекорди Бундесліги – вдалося перевершити Холанда
09:46 - Читать на русском
Форвард Баварії Харрі Кейн оформив хет-трик у матчі Бундесліги та встановив чергове досягнення.
62’ Харрі Кейн
90+3’ Харрі Кейн
90+5’ Харрі Кейн
Кевен Шлоттербек 90+3’
62’ Харрі Кейн
90+3’ Кевен Шлоттербек
90+3’ Харрі Кейн
90+5’ Харрі Кейн
Баварія впевнено здолала Аугсбург у 11-му турі Бундесліги, завершивши матч із рахунком 3:0. Центральною фігурою поєдинку став Харрі Кейн, який оформив хет-трик.
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Англієць досяг визначного показника – 50 голів у німецькому чемпіонаті, витративши на це лише 43 матчі, повідомляє Opta.
Таким чином, Кейн встановив новий рекорд Бундесліги, перевершивши Ерлінга Холанда, який забив свої перші 50 м’ячів за 50 ігор у складі Борусії Дортмунд.
До слова, Харрі приєднався до Баварії влітку 2023 року.
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