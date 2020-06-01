Кейн знає, що потрібно Тоттенхему для потрапляння в Лігу чемпіонів

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн окреслив головні цілі команди у поточному сезоні.

"Ми повинні спробувати фінішувати в першій четвірці, у цьому немає ніяких сумнівів.

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У нас відразу є велика гра проти Манчестер Юнайтед, це перший матч після повернення. Насправді нам потрібно виграти сім або вісім ігор, які у нас залишилися, щоб потрапити в Лігу чемпіонів. Це повинно бути нашою метою, і ми повинні зробити все можливе, щоб грати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні", – цитує Кейна Sky Sports.

До слова, перед зупинкою сезону Тоттенхем йшов на восьмій сходинці АПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. У Челсі, який посідає омріяне четверте місце, на сім пунктів більше.

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