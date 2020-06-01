toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ШАХТАР - ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Кейн знає, що потрібно Тоттенхему для потрапляння в Лігу чемпіонів

10:28 113 Читать на русском
Кейн знає, що потрібно Тоттенхему для потрапляння в Лігу чемпіонів
Харрі Кейн / Сайт Тоттенхема

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн окреслив головні цілі команди у поточному сезоні.

"Ми повинні спробувати фінішувати в першій четвірці, у цьому немає ніяких сумнівів.

"Я більше не міг цього терпіти": Тоттенхем змушував свого лідера грати попри необхідність операції

У нас відразу є велика гра проти Манчестер Юнайтед, це перший матч після повернення. Насправді нам потрібно виграти сім або вісім ігор, які у нас залишилися, щоб потрапити в Лігу чемпіонів. Це повинно бути нашою метою, і ми повинні зробити все можливе, щоб грати в Лізі чемпіонів в наступному сезоні", – цитує Кейна Sky Sports.

До слова, перед зупинкою сезону Тоттенхем йшов на восьмій сходинці АПЛ, маючи у своєму активі 41 очко. У Челсі, який посідає омріяне четверте місце, на сім пунктів більше.

Золоті 80-ті: лідери Динамо дивують світ, ідол Вест Хема до народження Ярмоленка і ще 27 фото "старої школи"

blog_ava
Шахтар – Динамо: Пятов розкрив секрет яскравої гри Марлоса в Класичному
09:18
857
Теги
Харрі Кейн Харрі Кейн Тоттенхем Тоттенхем Англія
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
37
хв
Кельн
21:30
РБ Лейпциг
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук