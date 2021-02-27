Форвард Тоттенхема та збірної Англії Харрі Кейн залишиться у таборі лондонців як мінімум до завершення наступного сезону, повідомляє The Telegraph.

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"Шпори" не проти розглянути пропозиції щодо 27-річного нападника, але у Тоттенхемі сумніваються, що після наслідків пандемії топ-клуби зможуть дозволити собі придбати Харрі. Хоча конкретна ціна не озвучується, ЗМІ називають суму близько 170 млн євро.

У нинішньому сезоні АПЛ Кейн провів 22 матчі, в яких відзначився 13-ма голами та 11-ма асистами. Чинний контракт Харрі зі "шпорами" розрахований до літа 2024-го.

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