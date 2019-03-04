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Кейн захоплюється вболівальниками Борусії Д

21:01 91 Читать на русском
Кейн захоплюється вболівальниками Борусії Д
Харрі Кейн / Фото AP

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Борусії Д.

 

"На нас чекає ще один важкий матч на виїзді. Ми грали там кілька разів за останні роки.

Гравці Тоттенхема побоюються, що Кейн покине клуб через трофейну засуху

У дортмундської Борусії приголомшливі вболівальники.

Рахунок першої зустрічі 3:0 на нашу користь, тому всі думають, що ми пройдемо далі, але ми все ще повинні зіграти в Дортмунді, зробити свою роботу і завершити протистояння", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь між Борусією Д та Тоттенхемом відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

Роналду, Мессі, одноклубник Коноплянки та ще 8 гравців, за якими варто спостерігати в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Тоттенхем Тоттенхем Борусія Дортмунд - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн Англія
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