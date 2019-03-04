Кейн захоплюється вболівальниками Борусії Д

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Борусії Д.

"На нас чекає ще один важкий матч на виїзді. Ми грали там кілька разів за останні роки.

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У дортмундської Борусії приголомшливі вболівальники.

Рахунок першої зустрічі 3:0 на нашу користь, тому всі думають, що ми пройдемо далі, але ми все ще повинні зіграти в Дортмунді, зробити свою роботу і завершити протистояння", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч-відповідь між Борусією Д та Тоттенхемом відбудеться завтра, 5 березня, початок о 22:00.

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