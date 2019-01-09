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Кейн задоволений використанням VAR – це допомогло Тоттенхему перемогти Челсі в Кубку ліги

09:48 12 Читать на русском
Кейн задоволений використанням VAR – це допомогло Тоттенхему перемогти Челсі в Кубку ліги
Харрі Кейн / Фото Reuters

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував використання VAR у матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Челсі (1:0).

"Я грав до кінця, по свистку, прокинув м'яч повз воротаря – очевидний пенальті.

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VAR не дарма ввели, в епізоді розібралися правильно. Мені потрібно подивитися повтор самому. До VAR я звик ще на ЧС-2018, це великий крок вперед для розвитку футболу. У плані очікування рішення судді для нас, гравців, змінилося не багато.

Челсі було що доводити. Минулого разу вони зіграли тут не найкращим чином (1:3). Важливо, що в першому півфіналі ми виграли", – цитує Кейна Sky Sports.

Матч-відповідь півфіналу Кубка Англії Челсі – Тоттенхем відбудеться 22 січня.

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Кубок англійської лігиПівфінал

Тоттенхем - Челсі: Вівторок 08 січня 2019

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 0
Челсі
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