Кейн задоволений використанням VAR – це допомогло Тоттенхему перемогти Челсі в Кубку ліги

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн прокоментував використання VAR у матчі 1/2 фіналу Кубка ліги проти Челсі (1:0).

"Я грав до кінця, по свистку, прокинув м'яч повз воротаря – очевидний пенальті.

Тоттенхем обіграв Челсі у півфіналі Кубка ліги: оборонний футбол, тріумф VAR та нові рекорди Харрі Кейна

VAR не дарма ввели, в епізоді розібралися правильно. Мені потрібно подивитися повтор самому. До VAR я звик ще на ЧС-2018, це великий крок вперед для розвитку футболу. У плані очікування рішення судді для нас, гравців, змінилося не багато.

Челсі було що доводити. Минулого разу вони зіграли тут не найкращим чином (1:3). Важливо, що в першому півфіналі ми виграли", – цитує Кейна Sky Sports.

Матч-відповідь півфіналу Кубка Англії Челсі – Тоттенхем відбудеться 22 січня.

Реал воює з VAR – Перес бачить змову: закуліси першого великого суддівського скандалу року