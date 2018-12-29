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Кейн забив ефектний гол у ворота Вулверхемптона

18:48 307 Читать на русском
Кейн забив ефектний гол у ворота Вулверхемптона
Гол Кейна у ворота Вулверхемптона / АПЛ

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн фантастичним ударом здалеку відкрив рахунок у матчі 20 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Тоттенхем у матчі 20 туру АПЛ вдома приймав Вулверхемптон. Харрі Кейн забив свій черговий гол у сезоні 2018/19 і зробив це неймовірним чином.

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Англієць пробігся з м'ячем, змістився з правого флангу та з-за меж штрафного майданчика пробив у дев'ятку воріт Руя Патрісіу.

Загалом цього сезону Кейн вже забив 13 голів в АПЛ і ділить першу сходинку в гонці бомбардирів з П'єром-Емеріком Обамеянгом з Арсенала.

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Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія20 турУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Вулверхемптон: Субота 29 грудня 2018

Тоттенхем
Матч завершено
1 : 3
Вулверхемптон
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