Кейн забив ефектний гол у ворота Вулверхемптона

Форвард Тоттенхема Харрі Кейн фантастичним ударом здалеку відкрив рахунок у матчі 20 туру АПЛ проти Вулверхемптона.

Тоттенхем у матчі 20 туру АПЛ вдома приймав Вулверхемптон. Харрі Кейн забив свій черговий гол у сезоні 2018/19 і зробив це неймовірним чином.

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Англієць пробігся з м'ячем, змістився з правого флангу та з-за меж штрафного майданчика пробив у дев'ятку воріт Руя Патрісіу.

Загалом цього сезону Кейн вже забив 13 голів в АПЛ і ділить першу сходинку в гонці бомбардирів з П'єром-Емеріком Обамеянгом з Арсенала.

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