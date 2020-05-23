Кейн вже працює з м'ячем після важкої травми – лідер Тоттенхема знищив Льоріса на тренуванні

Нападник лондонського Тоттенхема Харрі Кейн готується до відновлення сезону разом з командою.

Кілька днів тому 26-річний капітан збірної Англії повністю відновився після травми підколінного сухожилля і розпочав тренування у складі Тоттенхема.

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Під час одного із занять Кейн відпрацьовував удари по воротах, які захищав Уго Льоріс. За влучний постріл форвард отримував один бал, а за промах – втрачав; сейв голкіпера на кількість очок не впливав. Харрі зумів "вибити" шість пунктів, а Льоріс відбив лише два удари.

Нагадаємо, у січні 2020-го Кейну зробили операцію на нозі через розрив підколінного сухожилля. 15 травня нападник вперше тренувався з іншими гравцями "шпор" на клубній базі. У сезоні-2019/20 форвард провів 25 матчів за Тоттенхем, в яких забив 17 голів і зробив дві результативні передачі.

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