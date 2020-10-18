Нападнику "шпор" підкорилось унікальне досягнення. Харрі Кейн зумів відзначитись 12-ма результативними діями у п'яти стартових турах АПЛ – на його рахунку 5 забитих м'ячів та 7 асистів.

Шалений камбек команди Ярмоленка у відеоогляді матчу Тоттенхем – Вест Хем – 3:3

Як повідомляє офіційний Твіттер англійської ліги, форвард Тоттенхема продемонстрував найкращий результат ефективності за всю історію АПЛ у перших турах чемпіонату.

Зауважимо, що у матчі проти Вест Хема Харрі Кейн відзначився дублем та асистом, проте його Тоттенхем не зумів втримати перемогу у надзвичайно напруженому матчі, пропустивши на останніх секундах (3:3). Українець Андрій Ярмоленко з'явився на полі на 77 хвилині поєдинку та розпочав другу гольову атаку "молотів".

Тоттенхем у божевільному матчі втратив перемогу над Вест Хемом – Бейл дебютував, Ярмоленко допоміг розпочати камбек