В матчі проти Бохума англійський форвард оформив хет-трик та віддав дві результативні передачі, допомігши таким чином мюнхенцям здобути блискучу перемогу (7:0).

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Харрі Кейн безпосередньо взяв участь у 10 голах своєї команди, забивши сім м'ячів та оформивши три асисти. Жоден інший гравець не мав такої результативності після п'яти перших своїх турів в Бундеслізі з того часу, як статистичний портал Opta збирає дані. Кейн перевершив показники Ерлінга Холанда, який виступав за Борусію Д. В активі норвежця було шість голів та два асисти.

Нагадаємо, що англійський форвард перейшов в Баварію з Тоттенхема влітку за 100 мільйонів євро. Загалом Кейн зіграв за мюнхенців в шести матчах у всіх турнірах. В активі нападника вісім голів та чотири результативні передачі.

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