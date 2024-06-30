Форвард вийшов у стартовому складі на матч 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словаччини. Цього вистачило, щоб стати рекордсменом.

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Тепер у Кейна 79 офіційних матчів у складі збірної Англії. Відтепер це найвищий показник в історії. Попередній рекорд належав легендарному голкіперу Пітеру Шилтону (78), повідомляє Opta.

Нагадаємо, Харрі Кейн дебютував за національну команду в березні 2015 року. За цей період він відіграв за збірну 95 матчів (разом із товариськими), в яких забив 64 голи та віддав 19 асистів.

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