"Неймовірно. Яка гра! Прекрасна збірна Данії. Ми працювали з усіх сил і досягли результату. Ми дуже добре впоралися з пропущеним голом. Ми зіграємо в фіналі на домашньому стадіоні – це дивні відчуття.

Англія – Данія – 2:1 – відео голів і огляд матчу

Що стосується пенальті... Я вибрав, в який кут битиму. Це був не найкращий мій пенальті. Іноді ти промахується, але м'яч відскакує до тебе – на щастя, сьогодні так і сталося.

Ми знаємо, що гра проти Італії буде дуже складною. Ми проводимо чудовий турнір. Залишилася ще одна гра до повернення додому, і ми чекаємо її з нетерпінням", – цитує Кейна офіційний сайт УЄФА.

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