toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ШАХТАР - ОЛІМПІК АРСЕНАЛ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ЕВЕРТОН

Кейн вийшов на перше місце за кількістю голів в дербі Північного Лондона

18:26 84 Читать на русском
Кейн вийшов на перше місце за кількістю голів в дербі Північного Лондона
Харрі Кейн / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн не зміг допомогти своїй команді врятуватися від поразки в матчі з Арсеналом.

Кейн на 34-й хвилині матчу реалізував пенальті. Цей гол став для нападника збірної Англії 8-м в очному протистоянні між Тоттенхемом та Арсеналом. Жоден гравець не забивав у дербі Північного Лондона більше, лише в Еммануеля Адебайора такий же показник, повідомляє Opta Sports.

Арсенал обіграв Тоттенхем і вийшов на 4-е місце – трилер у лондонському дербі

Після цього матчу Арсенал наздоганяє Тоттенхем і за різницею голів обходить суперника, посуваючи "шпор" на 5-е місце. Від лідера (Ман Сіті) команда Емері відстає на 8 очок, а від другого в таблиці Ліверпуля – лише на 3.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Англія14 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Тоттенхем: Неділя 02 грудня 2018

Арсенал
Матч завершено
4 : 2
Тоттенхем
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Відеоновини Англія Тоттенхем Тоттенхем Арсенал - Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
45
хв
Рома
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук