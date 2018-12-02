Кейн вийшов на перше місце за кількістю голів в дербі Північного Лондона

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн не зміг допомогти своїй команді врятуватися від поразки в матчі з Арсеналом.

Кейн на 34-й хвилині матчу реалізував пенальті. Цей гол став для нападника збірної Англії 8-м в очному протистоянні між Тоттенхемом та Арсеналом. Жоден гравець не забивав у дербі Північного Лондона більше, лише в Еммануеля Адебайора такий же показник, повідомляє Opta Sports.

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Після цього матчу Арсенал наздоганяє Тоттенхем і за різницею голів обходить суперника, посуваючи "шпор" на 5-е місце. Від лідера (Ман Сіті) команда Емері відстає на 8 очок, а від другого в таблиці Ліверпуля – лише на 3.